Экс-глава Сохнута указал на главную ошибку путина при вторжении в Украину

Натан Щаранский рассказал, в чем просчитался путин, когда развязал войну в Украине. По его словам, путин недооценил своих соперников.

Глава кремля путин* недооценил своих оппонентов: и страны Запада, и Украину. Это повлияло на то, как протекает война.

Об этом заявил экс-глава «Сохнута» и вице-премьер четырех правительств Израиля Натан Щаранский в интервью для DW.

По словам Щаранского, путин, с одной стороны, явно недооценил Украину, не веря, что у нее есть нация, которая будет воевать, жертвуя своими жизнями. С другой стороны, сказал Щаранский, глава кремля ошибся касаемо Запада, считая, что он сможет шантажировать западные страны и запугивать их ядерной угрозой.

По словам израильтянина, западные страны боялись передавать Украине оружие, так как не хотели злить путина, однако они преодолели страх и осознали, что борьба идет не за территории и не за Донбасс, а за изменение правил игры.

Щаранский сказал, что глава кремля «пытается все изменить» и что западные страны поняли, что победа или поражение Украины — это одновременно и их победа или поражение, а также победа или поражение их свободы. Именно поэтому Запад объединился.

«Насколько этого хватит?», — задался вопросом израильтянин, и тут же сказал, что не знает ответа, «потому что путин явно рассчитывал, вот придет зима, «они дровами будут топить». Посмотрим на них, придут как миленькие. Очень важно, чтобы Запад продержался».

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон.

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