Экс-глава военной разведки дал оценку назначению Смотрича министром обороны

Генерал-майор в отставке, бывший глава Агентства национальной безопасности и научный сотрудник Университета Говарда Амос Ядлин обеспокоен по поводу желания Бецалеля Смотрича занять пост министра обороны в новом правительстве.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что Ядлин также выражает обеспокоенность относительно возможного назначения Рона Дермера министром иностранных дел.

Как известно, на днях Дермер обвинил США в развязывании войны на Ближнем Востоке и раскритиковал администрацию Байдена.

На вопрос, можно ли принять назначение Смотрича даже без согласия США, Ядлин ответил утвердительно.

«Может случиться. Это хорошо? Это очень плохо. Между Израилем и США существуют тесные отношения в области безопасности, в области разведки, операций, ежегодно выделяется помощь на сумму 3,8 миллиарда долларов. Есть очень хорошие отношения между министрами обороны. Важно, чтобы эти отношения будут возглавлять люди, которых американцы ценят профессионально и по-человечески, и если произойдет то же самое назначение, на которое вы намекаете, я полагаю, что безопасности Израиля будет нанесен ущерб.

Как сообщал Курсор, недавно бывший глава Управления военной разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин, комментируя заявление иранцев о том, что они вернутся за стол переговоров по своей ядерной программе, сказал, что американцы готовятся к ситуации, в которой переговоры с Ираном не увенчаются успехом.

«Мы находимся в ситуации, когда, если есть соглашение, это нехорошо, а если нет соглашения, мы столкнемся с выбором выбора для премьер-министр Израиля. У Израиля есть военный потенциал для нападения на Иран», — заявил Ядлин.

Также Курсор информировал о том, что СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны.