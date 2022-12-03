Экс-госпрокурор: расстояние до тюрьмы для Нетаниягу может оказаться коротким

Нынешнее юридическое положение избранного премьер-министра Биньямина Нетаниягу является очень плохим, и он это осознает.

Об этом в субботу, 3 декабря, в эфире программы «Встреча с прессой» заявил адвокат, бывший государственный прокурор Моше Ладор, информирует портал Mako.

По словам Ладора, в мире больше не существует места, «где нет конституции, а судьи избираются комитетом, где юристы и судьи имеют большинство».

«Мы все должны сожалеть, что нет конституции, но даже когда ее нет — мы все должны вести себя как страна, где есть какие-то базовые принципы, которые вы отстаиваете, в том числе демократия. Решения не должны просто утверждаться большинством, а приниматься с учетом ограничений действий правительства», — сказал экс-госпрокурор.

Он отметил, что «в Государстве Израиль облик верховенства права и судебной системы меняется кардинально, грабительским и чрезвычайно трудным образом».

«Нетаньяху… по-видимому, соглашается сформировать коалицию, которая идет вместе с теми, кто продвигает подобные инициативы. Ему это не навязывали. … Он и его адвокаты понимают, что он в очень плохом положении по этому делу. Если его осудят по трем очень легким обвинениям, выдвинутым против него, он знает, что расстояние отсюда до тюрьмы коротко», — подытожил Ладор.

Как сообщал Курсор, уходящий премьер-министр Яир Лапид даст показания в ближайшие месяцы на суде над Биньямином Нетаниягу. Также показания дадут свидетель по делу 1000 погибших Ари и бывший министр Ципи Ливни.

Также Курсор информировал о том, что уходящий министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что Нетаниягу был против любых изменений в системе правосудия, пока против него не предъявили обвинение.