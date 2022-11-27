Лапид даст показания на суде над Нетаниягу: СМИ

Также к даче показаний привлекут других известных деятелей.

Ожидается, что уходящий премьер-министр Яир Лапид даст показания в ближайшие месяцы на суде над Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Журналисты пишут, что на это указывает обновление группы свидетелей, которое 27 ноября, в воскресенье, переделали защите со стороны обвинения. Согласно ожиданиям, что Лапид даст показания по делам 1000 и 2000.

Отмечается, что также показания дадут свидетель по делу 1000 погибших Ари и бывший министр Ципи Ливни.

Ранее Лапид на собрании фракции «Еш Атид» заявил, что его политическая сила не будет молчать, пока «новое правительство пытается задавить законопослушную, платящую налоги и военную общественность».

«Мы не их монахи, не позволим им сделать преступность нормой», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал о том, что партия «Ликуд» возобновила коалиционные переговоры с союзниками по праворелигиозному блоку после того, как было достигнуто соглашение о распределении должностей, подписанное с фракцией «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

В «Ликуле» стремятся к подписанию соглашения ШАС, «Еврейством Торы» и фракцией «Ноам», которая откололась от блока «Религиозный сионизм». Благодаря этому увеличится давление на Бецалеля Смотрича, который по итогу уступит в своих коалиционных требованиях.

27 ноября Нетаниягу уже встретился с представителями ШАС и «Еврейства Торы», где основным предметом дискуссии был вопрос о назначении Бецалеля Смотрича министром финансов. Какое решение приняли после этого ‒ читайте в нашем материале.

Помимо этого Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу.