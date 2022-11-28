Шакед: Нетаниягу был против любых изменений в системе правосудия, пока против него не предъявили обвинение

Уходящий министр внутренних дел Айелет Шакед высказалась о новом правительстве и Биньямине Нетаниягу.

Об этом сообщает inn.

Шакед заявил, что «преодолевающая» статья не отменяет Верховный суд, как утверждают левые. Речь идет о спорах касательно «преодолевающей» статью (закон об отмене), которая позволит Кнессету большинством в 61 голос отменить вето БАГАЦа, то есть заявить, что закон остается в силе, несмотря на то что, по мнению суда, он нарушает основные права.

На вопрос о том, что произойдет, когда Кнессет воспользуется «преодолевающей» статьей для отмены избирательного права женщин, министр Шакед ответила, что если Израиль окажется ситуации, когда будет отменено это право женщин, то даже суд не сможет спасти страну.

Также она добавила, любой закон, принятый Кнессетом посредством «преодолевающей» статьи, следующее правительство может отменить через 4 года. Что касается партий левоцентристского блока и их заявлений, министр Шакед сказала, что «Нетаниягу всегда предпочитал левое правительство».

«Причина того, что теперь было создано правое правительство, заключается в том, что другие партии бойкотируют его. Они так боятся перемен к худшему в системе правосудия и ущерба для демократии, пусть идут в правительство. Пусть решают, что им важнее, бойкотировать Биби или спасти демократию», – сказала она.

Помимо этого, министр прокомментировала, что Нетаниягу разрешил исправления в судебной системе.

«Пока против Нетаниягу не было предъявлено обвинение, он выступал против любых изменений в судебной системе, иногда громко, иногда молча», – заявила она.

Шакед считает, преступление злоупотребления доверием является слишком широким и способствует криминализации политическего процесса.

Ранее Бен-Гвир раскритиковал Смотрича и обвинил его в задержке голосования за следующего спикера Кнессета.

«Курсор» сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу во втягивании Израиля в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды.

Помимо этого стало известно, что Дери накричал на Нетаниягу.