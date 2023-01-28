Экс-министр Айелет Шакед нашла новую работу — СМИ

Бывший министр внутренних дел Айелет Шакед нашла новую работу. Она займет пост главы совета директоров крупной строительной компании “Кардан Надлан”.
Об этом информирует The Marker.
Отмечается, что компания была основана в 1988 году, специализируется на проектировании и строительстве жилых домов, торговых и гостиничных комплексов. «Кардан надлан» строит тысячи единиц жилья во многих города Израиля. Собственный капитал компании оценивается более чем в 600 миллионов шекелей, ее акции торгуются на Тель-Авивской фондовой бирже.
«Айелет Шакед займет пост без какого-либо профессионального образования и опыта управления в сфере бизнеса. На предыдущих выборах в Кнессет Шакед потерпела сокрушительное поражение — ее партия не преодолела электоральный барьер», — напоминает СМИ.
Как сообщал Курсор, в конце декабря бывший министр Айелет Шакед заявила, что прекращает вести политическую деятельность. Об этом он сообщила в Twitter.
«После десяти лет интенсивной работы в Кнессете и в правительстве я с гордостью оглядываюсь назад и с надеждой смотрю вперед, я сделала все, что в моих силах, для народа Израиля. Удачи новому правительству. Пусть для всех следующие годы будут деятельными и стабильными. С божьей помощью у вас все получится», – написала Шакед.
Ранее Курсор писал о том, что Айелет Шакед заявила, что делает перерыв в политической жизни, но не уходит от нее полностью.
«Я рассматриваю это как перерыв на несколько лет, я вернусь», — заявила Шакед.