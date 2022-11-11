Шакед временно покидает политическую сцену

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила в интервью 13-му каналу, что она делает перерыв в политической жизни, но не уходит от нее полностью.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Я рассматриваю это как перерыв на несколько лет, я вернусь», — заявила Шакед.

На вопрос о ее решении баллотироваться на последних выборах до конца, несмотря на низкие шансы ее партии пройти избирательный барьер, она ответила: «В итоге нам не удалось пройти избирательный барьер. Мы боролись в составе правого лагеря,но в итоге правая общественность в Государстве Израиль проголосовала за другие партии,те что были в оппозиции. Я рада, что сейчас формируется такое правительство и надеюсь что они возьмут воспользоваться возможностью и делать добрые дела. Я начала продвигать пункт об отмене еще в 2013 году. Я предполагаю, что это то, что будет сделано».

Шакед утверждала, что в последние дни перед выборами получила от «Ликуда» благословение продолжать баллотироваться.

«Нетаниягу понимал, что это хорошо для блока, значит, это хорошо и для них», — сказала она и подчеркнула, что ей ничего не обещали взамен за то, что она шла до конца, а также ничего не просила у «Ликуда».

Она призналась, что «накануне выборов мы знали, что шансы очень малы. Это было очень важное сообщение, что если я решу бороться, то буду бороться до конца. Я получила тысячи сообщений до выборов и после выборы, от людей, которые были счастливы, что они могут положить бюллетень «Еврейский дом» в урну для голосования».

Шакед заявила, что не жалеет о создании уходящего правительства: «В тот момент альтернативой было либо сформировать это правительство, за что я знала, что заплачу высокую политическую цену, либо пойти на новые выборы, когда в тот момент, после того как Нетаниягу не смог сформировать правительство четыре раза, и после того, как он уже узаконил РААМ, если бы были еще выборы, левые и арабы сформировали бы правительство. Я приняла решение, основанное на том, что я считала правильным для страны. Мои извинения были за нарушение мои обещания».

Она также сказала, что шансы на ее политическое сотрудничество с Нафтали Беннетом в будущем невелики.

«Есть некоторые решения, которые он сделал, которые я считаю неправильными, это не секрет. Мы смотрим на вещи по-разному. Он свидетельствует, что он вошел в правительство и вышел другим человеком», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что СМИ раскрыли детали кампании Шакед. Айелет Шакед пообещала своим избирателям, что будет идти до конца, но приложила все усилия, чтобы блок Биньямина Нетаниягу не пострадал из-за ее решения.

Наша редакция писал, что Бен-Гвир заявил, что Шакед предлагала мне сделку против Нетаниягу. Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир говорит, что отказался от сделки с министром внутренних дел, лидером партии «Еврейский дом» Айелет Шакед.

Курсор сообщал, что Шакед откровенно рассказала, почему не общалась со Смотричем.