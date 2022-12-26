Экс-министр Ликуда раскритиковал Нетаниягу

Одно из обвинений гласит, что Нетаниягу делает то, что «не соответствует его мировоззрению».

Бывший министр юстиции «Ликуда» Дэн Меридор обвинил назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу в том, что он ставит свои стремления к власти выше интересов страны, и продает демократический характер Израиля, чтобы завоевать партнеров по коалиции.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Меридор, работавший в ряде кабинетов Нетаниягу, прежде чем уйти из политики в 2014 году, высказался, потому что новое правительство готово протолкнуть ряд законопроектов через Кнессет, которые вызвали тревогу у многих израильтян. По его мнению, Нетаниягу «не расист, но он готов нанести ущерб израильскому обществу, чтобы вернуться на пост премьер-министра».

«Нетаниягу делает здесь что-то, что не соответствует его мировоззрению, но он готов заплатить любую цену из-за своей цели снова стать премьер-министром — и, возможно, это связано с его собственным уголовным процессом», — сказал Меридор.

Меридор сказал, что сегодняшний публичный дискурс представляет собой «глубокое изменение ценностей израильского общества». Он обвинил Нетаниягу в нормализации расистской риторики и политики лидера ультраправой партии «Оцма Иегудит» депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

«Нетаниягу помог ему заручиться общественной поддержкой», — сказал он.

Меридор напомнил, что в 1986 году Ликуд был партией, которая предложила законопроект о блокировании расизма и подстрекательства в Кнессете.

«Мы приняли знаменитый пункт 7А Основного закона: Кнессет, чтобы не допустить баллотирования Меира Кахане. Мы с гордостью подали запрос на его бан, предоставили все материалы для его дисквалификации на тот момент. В течение многих лет политики с такого рода заявлениями находились вне единого мнения. Нетаниягу нарушил этот шаблон, потому что хотел их голосов и поддержки — и теперь он сидит со Смотричем, который сказал, что его жена не будет делить больничную палату с арабской женщиной, и с Бен-Гвиром, который говорит о депортации арабов. Шокирующие вещи и ужасные ценности. Раньше это был нелегитимный дискурс, а теперь это обычный разговор», — сказал он.

Меридор утверждает, что все члены «Ликуда» «молчат, как рыбы в аквариуме». Он уверен, что не все из них согласны с этими шагами, но не заявляют об этом. Также бывший министр не знает, хватит ли у Нетаниягу сил, чтобы противостоять Смотричу и Бен-Гвиру.

«Нетаниягу разыгрывает это публично, как будто он такой сильный человек, но он не силен, поскольку его партнеры получили от него все, что хотели», — добавил Меридор.

«Курсор» сообщал, что глава партии Яадут а-Тора озвучил свое требование Нетаниягу.