Глава партии Яадут а-Тора озвучил свое требование Нетаниягу

Председатель Яадут а-Тора и депутат Кнессета Ицхак Гольднопф сказал назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил отказаться от своего места в кабинете по вопросам политической безопасности.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Гольднопф принял решение после получения указаний от Ребе Геррера не вступать в кабинет. Известно, что решение включить члена ультраортодоксальной партии Яадут а-Тора в кабинет политической безопасности вызвало разногласия внутри самой партии, а депутат Кнессета Моше Гафни откровенно критиковал коалиционное соглашение Яадут а-Тора с Ликудом.

«Принять это решение в одиночку, занять место в кабинете по вопросам политики и безопасности — это то, чего никогда не случалось в партии «Объединенный иудаизм Торы» с момента создания государства. Я вообще этого не понимаю. Что случилось вдруг, что они подписали соглашение, не поговорив с нами? Неужели Гольднопф не мог взять трубку?», – сказал Гафни на прошлой неделе на брифинге для журналистов-харедим.

Мы рассказывали, что лидер Еш Атид негативно воспринял намерение Ликуд по отмене статье 7А Основного закона Кнессета, которая запрещает расистам и сторонникам терроризма баллотироваться в правительство.

Также недавно лидер «Аводы» Михаэли заявила, что новое правительство стремится институционализировать расизм.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу прокомментировал скандальное заявление своего сына Яира.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.