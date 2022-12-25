Лапид жестко ответил партии Ликуд: что он сказал

Политик назвал Бен-Гвира расистом и сторонником терроризма.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я согласен с Ликудом, что действующее положение не помешало расистам и сторонникам терроризма находиться в Кнессете. Например, Бен-Гвиру», – написал Лапид.

Напомним, что 25 декабря в партии Ликуд подтвердили намерение Нетаниягу отменить статью 7А Основного закона Кнессета, не позволяющую расистам и подстрекателям к терроризму баллотироваться в правительство.

Это обосновали тем, что она «не мешала сторонникам терроризма и расистам баллотироваться в Кнессет». В Ликуда добавили, что Нетаниягу хочет отменить статую и одновременно ввести новый закон о борьбе с расизмом и терроризмом ради обеспечения равного и эффективного правоприменения как для евреев, так и для арабов.

Несколько ранее Лапид назвал Нетаниягу слабым и зависимым от экстремистских партнеров, которые ведут Израиль по пути к краху, как считает уходящий премьер-министр. Он утверждает, что члены нового правительства не привержены демократии или верховенству закона. В частности, Лапид предупреждает о следующих опасностях:

разрушение израильской системы образования;

непропорциональное финансирование ультраортодоксального сообщества;

подрыв экономики;

политизации армии;

беспорядках в Иудее и Самарии;

подрыве международного положения Израиля;

нанесении ущерба связям с США и диаспорой.

В ответ Нетаниягу заявил, что Лапид разрушил страну, проиграл выборы и должен «вернуться домой».

Ранее Герцог заявил, что «очень обеспокоен» заявлениями членов «Религиозного сионизма».

«Курсор» сообщал, что Гальон подала в суд на Бен-Гвира.

Помимо этого Яир Нетаниягу намекнул на казнь чиновников, связанных с делом его отца.