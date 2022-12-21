Экс-начальник полиции рассказал, как стоит завершить судебный процесс над Нетаниягу

Экс-начальник полиции утверждает, что стране необходимо выбраться из «спирали», затянувшейся на годы.

Бывший комиссар израильской полиции Рони Альшейх заявил во вторник, что, по его мнению, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара должна заключить сделку о признании вины с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции.

«В нынешней ситуации я определенно рекомендовал бы завершить [судебный процесс]» сделкой о признании вины, — сказал Альшейх в интервью новостям 12 канала, подчеркнув, что он говорит как частное лицо.

«Наша демократия еще не готова преследовать действующего премьер-министра», — добавил Альшейх, руководивший полицией во время расследований, которые привели к предъявлению обвинений по трем делам против Нетаниягу. Экс-начальник полиции утверждает, что стране необходимо выбраться из «спирали», затянувшейся на годы.

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