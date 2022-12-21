СМИ узнали, когда Нетаниягу планирует объявить новое правительство

В преддверии крайнего срока сегодня вечером назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, объявит позже в этот же день, что он в состоянии сформировать правительство.

Биньямин Нетаниягу должен сегодня до полуночи сообщить президенту Ицхаку Герцогу, который официально поручил ему сформировать новую правящую коалицию после выборов в Кнессет в прошлом месяце, есть ли у него голоса, чтобы привести к присяге новое правительство.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В качестве альтернативы лидер партии «Ликуд» может попросить еще четыре дня для завершения своей коалиции после получения 10-дневного продления от Герцога, но, похоже, вряд ли это сделает.

По сообщению Kan, Нетаниягу позвонит Герцогу, чтобы сообщить ему, что он собрал правительство, и вряд ли этот звонок будет снят на видео или сфотографирован помощниками предполагаемого премьер-министра.

Нетаниягу также должен предупредить спикера Кнессета Ярива Левина, второго человека в «Ликуде», который был избран спикером на прошлой неделе, чтобы способствовать быстрому одобрению нескольких законопроектов, продвигаемых союзниками Нетаниягу. Левин, в свою очередь, должен затем проинформировать Кнессет, после чего у Нетаниягу будет семь дней, чтобы провести приведение правительства к присяге.

Тем не менее, Кнессет не соберется до следующего понедельника, после того как во вторник блок Нетаниягу и партии уходящей коалиции заключили очевидное соглашение о прекращении всей законодательной деятельности до тех пор, пока Левин не объявит, что назначенный премьер-министр может сформировать правительство.

Задержка означает, что Нетаниягу и его партнеры должны будут до 2 января 2023 года привести к присяге правительство, что даст им больше времени для принятия своих коалиционных требований в закон. СМИ сообщают, что члены коалиции все еще надеются, что приведение к присяге может быть проведено до конца следующей недели.

После достигнутого во вторник соглашения между соперничающими парламентскими блоками уходящий премьер-министр Яир Лапид ответил на критику в связи с тем, что он недостаточно делает для того, чтобы помешать принятию законопроектов, поддерживаемых коалицией.

«Мы боремся всеми доступными средствами. Наши члены Кнессета уже провели бесчисленное количество часов в комитетах за последние несколько недель, пытаясь всеми способами остановить это коррумпированное и антидемократическое законодательство. Без войны, которую мы ведем, десять дней назад уже было бы сформировано правительство, и все законы были бы приняты без изменений», — написал Лапид в своем посте в Facebook.

Лапид сказал, что приходящая оппозиция была ограничена в том, что она могла сделать, чтобы противостоять законопроектам, отметив, что блок Нетаниягу теперь контролирует Кнессет после избрания Левина спикером.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид заявил, что мы боремся против коррупционных и антидемократических законов всеми возможными способами. Уходящий премьер-министр выступил с острой критикой законодательных инициатив нового правительства.

Как сообщал Курсор, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот считает, что двухгосударственное решение, о котором заявил премьер-министр Яир Лапид в своем выступлении на Генассамблее ООН, в нынешнее время является нереалистичным.

Ранее мы рассказывали, что чиновники в Иудеи и Самарии обратились с призывом к Нетаниягу.