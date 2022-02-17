Экс-президент Гондураса просил Израиль помочь предотвратить его экстрадицию в США — СМИ

В СМИ появилась информация, что в июне прошлого года Эрнандес договорился о помощи Израиля в обмен на то, что он перенесет посольство Гондураса в Иерусалим из Тель-Авива.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, как сообщают СМИ, утверждал, что получил от Израиля заверения в том, что страна поможет ему в случае, если США потребуют его ареста по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

Об этом пишет газета The Times Of Israel.

Эрнандес был арестован в своем доме во вторник властями Гондураса, которые приняли запрос об экстрадиции, поданный США. Вашингтон утверждает, что Эрнандес был сообщником во время судебного разбирательства по делу своего брата о торговле наркотиками в 2019 году и что его политический рост был вызван прибылью от наркотиков.

Арест произошел всего через три недели после того, как Эрнандес завершил свой президентский срок.

Когда в июне прошлого года Эрнандес прибыл в Израиль для участия в церемонии открытия нового посольства Гондураса в Иерусалиме, он сказал официальным лицам в правительстве премьер-министра Нафтали Беннета, что их предшественники обещали сделать все возможное, чтобы предотвратить его экстрадицию в обмен на то, что он переместит посольство из Тель-Авива, сообщил в среду 12 канал.

Эрнандес предложил ту же сделку в ноябре, когда израильский министр Эли Авидар посетил Гондурас, чтобы принять участие в открытии нового посольства Израиля в Тегусигальпе, сообщает канал.

Тем не менее, соратник бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщил 12 каналу, что гондурасцы никогда не обращались с просьбой предотвратить экстрадицию Эрнандеса.

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