Эрдоган заявил, что визит Герцога пойдет на пользу турецко-израильским отношениям

11:38, Сегодня
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Реджеп Эрдоган фото
президент Турции Реджеп Эрдоган
Фото: Википедия

Президент Турции заявил, что Анкара приветствует предстоящий визит президента Израиля в Турцию.

Реджеп Тайип Эрдоган, нынешний президент Турции, заявил, что рад предстоящему визиту израильского президента ицхака Герцога, так как он будет положительно влиять на отношения между двумя странами.

Визит нашего президента в Турцию планируется на март.

Также в рамках подготовки к визиту Израиль посетит официальная турецкая делегация.

В ее состав войдут главный советник президента Турции Ибрагим Калын,  а также замминистра иностранных дел Седат Онал.

Президент Турции считает, что необходимо наладить отношения между нашими странами.

Недавно состоялся первый за 13 лет телефонный разговор министра иностранных дел Яира Лапида с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни.

Также читайте о том, что Израиль готовится к возможной атаке иранских беспилотников.  Военный истеблишмент сообщает, что во вторник в Ираке были сбиты два БПЛА, запущенные из Ирана, и имеются опасения, что они были предназначены для взрыва на территории Израиля.

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Автор материала:
Кати Адхам
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