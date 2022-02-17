Эрдоган заявил, что визит Герцога пойдет на пользу турецко-израильским отношениям

Реджеп Тайип Эрдоган, нынешний президент Турции, заявил, что рад предстоящему визиту израильского президента ицхака Герцога, так как он будет положительно влиять на отношения между двумя странами.

Визит нашего президента в Турцию планируется на март.

Также в рамках подготовки к визиту Израиль посетит официальная турецкая делегация.

В ее состав войдут главный советник президента Турции Ибрагим Калын, а также замминистра иностранных дел Седат Онал.

Президент Турции считает, что необходимо наладить отношения между нашими странами.

Недавно состоялся первый за 13 лет телефонный разговор министра иностранных дел Яира Лапида с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни.

Также читайте о том, что Израиль готовится к возможной атаке иранских беспилотников. Военный истеблишмент сообщает, что во вторник в Ираке были сбиты два БПЛА, запущенные из Ирана, и имеются опасения, что они были предназначены для взрыва на территории Израиля.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.