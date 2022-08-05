Эксперт заявил, что Исламский джихад почуял «слабость» Израиля

По словам специалиста по Ближнему Востоку, террористы из Исламского джихада поняли, что Израиль готов сделать почти все, чтобы избежать конфронтации.

Специалист по Ближнему востоку Цви Иехезкиэли заявил, что террористическая организация «Исламский джихад» позволяет себе требовать выпустить своего высокопоставленного лидера потому, что поняла, что Израиль боится.

Об этом пишет телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

«Послание Израиля к Исламскому Джихаду прямо сейчас состоит в том, чтобы любой ценой сохранять молчание вместо того, чтобы создавать сдерживание», — процитировали администраторы канала эксперта.

Напомним, что в населенных пунктах возле границы с сектором Газа установлен комендантский час.

Также редакция нашего сайта писала, что в Сдероте протестуют против продления комендантского часа. По словам протестующих, они не хотят соблюдать те нормы безопасности, которые оправданы на время войны, так как сейчас никакие боевые действия не ведутся. Их не устраивает отказ от езды по примыкающим к Газе шоссе.

Еще Курсор сообщал, что журналист рассказал о наступательной операции, которую ЦАХАЛ готовит в секторе Газа. Блокада и военное положение в районах прилегающих к Газе остается в силе на завтра и вероятно до воскресенья.