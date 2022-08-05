В Сдероте протестуют против продления комендантского часа

По мнению жителей Сдерота, «картинка победы» над террором должна выглядеть как-то по-другому. Их настроение разделяют жители других населенных пунктов окрестностей сектора Газа.

Жители Сдерота установили палатку у въезда в город. Они протестуют против продления комендантского часа в окрестностях границы с сектором Газа.

Об этом пишет портал Walla.

По словам протестующих, они не хотят соблюдать те нормы безопасности, которые оправданы на время войны, так как сейчас никакие боевые действия не ведутся. Их не устраивает отказ от езды по примыкающим к Газе шоссе. Жители Сдерота уверены, что победа над террором на самом деле выглядит иначе.

Организаторы протеста заявили, что не собираются молчать. Они не будут позволять превращать их в проигравших в политической игре против терроризма в секторе Газа.

Кроме жителей Сдерота эту позицию разделяют люди из других населенных пунктов. Их даже поддержала министр экономики Орна Барбивай, которая приехала в четверг в бар баре Crimson Wine Bar в киббуце Нир-Ам. Ее также сопровождала депутат кнессета (обе из «Еш атид») Нира Шпак.

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