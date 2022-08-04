СМИ: ЦАХАЛ готовит наступательную операцию на сектор Газа

Журналист также назвал приблизительную дату, когда ЦАХАЛ пойдет в наступление. Блокада и военное положение в районах прилегающих к Газе остается в силе на завтра

Армия обороны Израиля готовит наступательную операцию на Газу.

Об этом написали на телеграм0канале Медиа Архив — Израильские новости со ссылкой на слова журналиста Алона Бен Давида.

«Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.

Также сообщается, что блокада и военное положение в районах прилегающих к Газе остается в силе на завтра и вероятно до воскресенья.

Кроме того, на телеграм-канале Израильские трудовыебудни написали, что после консультаций было решено оставить жителей юга и на завтра запертыми у себя по домам.

«Исламский Джихад не выстрелил еще ни одной ракеты, но завтра более 100 тысяч израильтян проживающих в приграничных к Газе поселениях продолжат оставаться заложниками террористов без возможности перемещения», — написали администраторы канала.

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