СМИ: ЦАХАЛ готовит наступательную операцию на сектор Газа

Армия обороны Израиля готовит наступательную операцию на Газу.
Об этом написали на телеграм0каналесо ссылкой на слова журналиста Алона Бен Давида.
«Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.
Также сообщается, что блокада и военное положение в районах прилегающих к Газе остается в силе на завтра и вероятно до воскресенья.
Кроме того, на телеграм-каналенаписали, что после консультаций было решено оставить жителей юга и на завтра запертыми у себя по домам.
«Исламский Джихад не выстрелил еще ни одной ракеты, но завтра более 100 тысяч израильтян проживающих в приграничных к Газе поселениях продолжат оставаться заложниками террористов без возможности перемещения», — написали администраторы канала.
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