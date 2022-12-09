Эксперты предупреждают о «тройной эпидемии» в Израиле

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV)- это вирус верхних дыхательных путей, и случаи заболевания в Европе, Америке и Израиле быстро растут. Министерство здравоохранения сообщило, что за последнюю неделю число пациентов, госпитализированных с РСВ, подскочило на 31%. С начала октября госпитализировано с РСВ 696 человек, в том числе 229 за последнюю неделю.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В настоящее время наблюдается внезапный рост заболеваний RSV, и он наступает зимой, когда в больницах также борются с двумя другими серьезными респираторными заболеваниями — COVID-19 и гриппом.

«Израиль сейчас переживает то, что мы уже видели в Северной Америке и некоторых других местах, с ростом RSV», — сказал ведущий педиатр профессор Моше Ашкенази, заместитель директора детской больницы в Медицинском центре Шиба.

«Он распространяется быстрее, чем в предыдущие годы. Люди не должны паниковать, но они должны знать, что этот вирус опасен для детей раннего возраста, особенно недоношенных, а также для детей с заболеваниями сердца и легких», — добавил он.

Ученые пока неизвестно, почему сейчас растет заболеваемость RSV. Но среди медицинских экспертов существует твердое убеждение, что маскировка и социальное дистанцирование означают, что люди подвергались воздействию меньшего количества вирусов, чем обычно, и поэтому теперь у них снижен иммунитет.

«Есть теория, что долгое время мы были замаскированы и не подвергались воздействию обычных вирусов, как обычно, и поэтому уровень иммунитета против обычных вирусов низок. Теперь, когда маски носят меньше, RSV распространяется больше», — сказал Ашкенази.

Ашкенази сказал, что RSV обычно начинается с кашля и насморка, иногда наряду с чиханием, лихорадкой и/или влиянием на аппетит. К моменту появления симптомов люди могут быть заразными в течение дня или двух. Обычно они остаются заразными от трех до восьми дней, а в некоторых случаях и дольше.

Наука поддерживает теорию о том, что маски могли сдерживать RSV. Как и COVID, он распространяется в основном воздушно-капельным путем от инфицированного человека — обычно при кашле или чихании — попадая в дыхательные пути кого-то другого.

ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний только что подчеркнули угрозу RSV наряду с COVID и гриппом.

«Распространение вируса RSV растет с октября, причем примерно в 20 странах и регионах наблюдается активизация активности RSV. Уровень заболеваемости COVID-19, количество госпитализаций и отделений интенсивной терапии, а также уровень смертности в настоящее время низки по сравнению с прошлыми 12 месяцами, но эта ситуация может измениться по мере появления новых вариантов, а болезнь продолжает истощать ресурсы здравоохранения», — говорится в совместном заявлении.

«Учитывая продолжающееся воздействие пандемии COVID-19, а также распространение и воздействие на здоровье других респираторных патогенов, сложно предсказать, как будет развиваться новый зимний период», — добавляют эксперты.

Ранее Курсор писал, что Минздрав рекомендует вводить в стране ограничения из-за роста COVID-19. В стране наблюдается увеличение количества пациентов с коронавирусом.

Новая волна COVID-19 и грипп: Зарка призывает израильтян быть ответственными. Минздрав призывает общественность принять меры для защиты себя и окружающих.

Курсор сообщал, что по сравнению с предыдущей неделей, в Израиле увеличилось примерно на 30 процентов число людей, госпитализированных с РСВ.

Наша редакция писала, что Минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом.