Эксперты заговорили о возможном окончании эпохи сильного шекеля

Шекель ослаб на 8,5% по отношению к доллару США с начала 2022 года. Тем не менее, за последнее десятилетие шекель укрепился на 12% по отношению к доллару и является одной из немногих мировых валют, которые за это время укрепились по отношению к американской валюте.

Об этом сообщает Globes.

Но в 2022 году тенденции изменились. Рынки резко упали, а инфляция растет, что заставляет ФРС США агрессивно повышать процентную ставку, что еще больше снижает цены на акции. Вся эта волатильность, страх перед инфляцией и рецессией, а также война, развязанной россией* против Украины, проблемы с цепочками поставок и блокировки Covid в Китае также подталкивают инвесторов к доллару как валюте-убежищу.

Главный экономист Mizrahi-Tefahot Bank Ронен Менахем, отвечая на вопрос как шекель стал одной из самых сильных мировых валют, сказал: «Израильская валюта получила сильную поддержку, поскольку Израиль так успешно справился и быстро вышел из кризисов 2008 и 2012 годов. Кроме того, проводилась правильная экономическая политика, которая выражалась в низких и снижающихся уровнях государственного долга и бюджетного дефицита».

«Агентства по рейтингам долга продолжали подчеркивать низкий уровень долга и дефицита как сильную сторону израильской экономики, что компенсировало геополитические риски и риски безопасности и привело к тому, что наш долговой рейтинг (или их прогнозы) после успешного преодоления глобальных кризисов даже вырос в в некоторых случаях. Такие организации, как ОЭСР и МВФ, также подчеркивали все это. Кроме того, иностранные резиденты чувствовали себя в безопасности, покупая выпущенные израильские государственные облигации», — добавил он.

Ко всему этому следует добавить сосредоточенность израильской экономики на технологических секторах, в которые иностранный капитал вливался в больших количествах и использовался для открытия технологического сектора для иностранных рынков.

Еще одним фактором стало развитие оффшорного рынка природного газа, который также наполнил израильскую экономику иностранной валютой и укрепил шекель.

Помимо общего укрепления доллара на мировых рынках, еще одним фактором, влияющим на волатильность местного рынка форекс, является хеджирование инвестиций институциональными органами. Израильские пенсионные фонды, управляемые за границей, хранятся в долларах, поэтому, когда их инвестиционная стоимость падает вместе с падением рынка, учреждения должны покупать доллары и продавать шекели, чтобы сбалансировать свои портфели. Размер этих портфелей означает, что влияние на обменный курс шекеля и внутренний рынок форекс является существенным.

На укрепление шекеля также влияет приток иностранной валюты в Израиль, в том числе за счет инвестиций в технологический сектор.

В ближайшей перспективе направление шекеля, вероятно, будет определяться фондовым рынком США, особенно индексом Nasdaq. Сильное падение на рынке с начала года, которое усилилось на прошлой неделе, продолжится, в то время как инфляция в США растет – она уже находится на 41-летнем максимуме в 8,6% в год, и ожидается, что она продолжит расти вместе с процентная ставка.

В результате основной причиной укрепления доллара по отношению к шекелю с начала года является увеличивающийся разрыв в процентных ставках между США и Израилем.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. Острый дефицит долларов на валютном рынке после укрепления его курса привел к обесцениванию шекеля. В плюсе только те, чья зарплата измеряется в долларах.

Кроме этого, в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.

Наша редакция писала, что объем ипотечных кредитов вырос в мае. В мае этого года средний размер ипотечного кредита составил 1,06 млн шекелей по сравнению с 1,05 млн шекелей в предыдущем месяце и соответствующем месяце прошлого года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!