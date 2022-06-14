Объем ипотечных кредитов вырос в мае

В мае этого года средний размер ипотечного кредита составил 1,06 млн шекелей по сравнению с 1,05 млн шекелей в предыдущем месяце и соответствующем месяце прошлого года.

Банк Израиля опубликовал данные по ипотечным кредитам за май, увеличив объем ипотечных кредитов до 11 977 миллионов шекелей.

Об этом сообщает Maariv.

Это увеличение на 14,25% по сравнению с 10 484 млн в предыдущем месяце и увеличение на 26,43% по сравнению с 9 473 млн в соответствующем месяце прошлого года.

В мае было взято 11,91 тыс. ипотечных кредитов, что на 14,12% больше по сравнению с 10,43 тыс. в предыдущем месяце и на 26,43% по сравнению с 9,43 тыс. в предыдущем месяце.

В этом году в мае средний размер ипотечного кредита составил 1,06 млн шекелей, а в апреле 1,05 млн шекелей.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля. Представители Европейского союза публично заявили, что блок намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали проекта от 7 июня не разглашаются.

Курсор сообщал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.

Также мы писали, что правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС. Спорную заявку о членстве в Фонде культуры Европейского Союза должно в воскресенье рассмотреть правительство. По условиям сотрудничества это лишит финансовой поддержки культурные организации Иудеи и Самарии.