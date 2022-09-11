Эль-Аль вернет государству кредит в размере 45 миллионов долларов

Министерство финансов и израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. договорились о возвращении до конца года кредита размере 45 миллионов долларов, но при этом предполагается обновление некоторых ограничений.

Договоренность принята сегодня, 11 сентября. Компания должна вернуть кредитные средства, полученные от государства в рамках помощи в период пандемии, до конца года.

Об этом сообщает Walla.

Также предполагается обновление некоторых ограничений, наложенных на El Al Israel Airlines Ltd. В том числе это касается ограничения на объем расходов и срок полномочий.

Ранее мы рассказывали, что между Израилем и Японией открывают прямые рейсы. Эль-Аль запустит прямые рейсы, продажи на которые может открыться уже в скором времени. Перевозчик начнет летать в Токио в марте следующего года.

Также «Курсор» сообщал, что авиакомпания с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг. Его стоимость будет на 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков. Возвращение этого рейса произойдет после почти 2-летнего перерыва.

Помимо этого, этим летом стало известно, что El Al планирует открыть рейсы в Токио и Мельбурн. Авиакомпания хочет реструктурировать свой бизнес на фоне подорожания топлива, а также открытия неба над Саудовской Аравией.