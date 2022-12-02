El Al запустила новый клуб для постоянных пассажиров: в чем преимущества

Авиакомпания запускает новую программу лояльности Matmid для своих клиентов, обеспечивая больше льгот и преимуществ.

Израильская авиакомпания El Al предложила обновление клуба для часто летающих пассажиров Matmid. Теперь он будет действовать по аналогии с программами лояльности мировых авиакомпаний.

Об этом информирует Globes.

В новой программе клиенты смогут накапливать неограниченное количество баллов, которые могут быть конвертированы в количество воздушных миль. В настоящий момент клуб часто летающих пассажиров Mastmid насчитывает 2,5 миллиона членов.

По существующей программе лояльности накопленные клиентами баллы были действительны только в течение трех лет. Нововведение позволит их использовать в течение 18 месяцев, но срок действия баллов автоматически продлевается еще на 18 месяцев каждый раз, когда член клуба зарабатывает хотя бы один балл за полет или совершает операции на сумму не менее 5 000 шекелей в месяц по кредитной карте FlyCard.

Также стоимость баллов в новой программе будет умножена в 50 раз, таким образом каждый балл в текущей программе будет равен 50 баллам в новой программе.

Компания El Al сообщила о запуске новой валюты — бриллианты. Накапливая «бриллианты» одновременно с баллами, их можно использовать для повышения статуса или других преимуществ.

Теперь будет разрешено покупать билеты только за счет баллов, без дополнительной оплаты деньгами.

Генеральный директор El Al Ронен Гальперин сообщил: «Новая программа лояльности, которую мы запускаем, ставит ее в один ряд с лучшими программами лояльности в мире. Программа приносит больше пользы нашим активным клиентам и дает им больше преимуществ».

Ранее Курсор писал, что стало известно, во сколько обойдется Израилю перенос аэропорта на искусственный остров.

Также мы информировали, что самолет El Al получил повреждение во время подготовки к вылету.