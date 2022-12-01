Самолет El Al получил повреждение во время подготовки к вылету

В четверг, 1 декабря, на перроне аэродрома получил повреждение один из самолетов израильского авиаперевозчика El Al.

Об этом сообщает издание News.walla.

Инцидент произошел во время заправки, когда самолет подготавливали к вылету в Ларнаку (Кипр). Двигатель воздушного судна Boeing 737 задел топливозаправщик. Капот был поврежден, поэтому лайнер пришлось заменить другим.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров на борту самолета не было. В Управлении аэропортов заявили, что начато расследование.

«Курсор» писал ранее, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.

Еще мы писали, что министерство финансов и израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. договорились о возвращении до конца года кредита размере 45 миллионов долларов, но при этом предполагается обновление некоторых ограничений.

Напомним, что поверка Управления по защите прав потребителей показала, что с начала 2022 года количество жалоб на услуги авиакомпаний выросло на 800 процентов по сравнению с 2019 годом.