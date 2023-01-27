Эли, Эли: появились трогательные кадры из Бабьего яра в День памяти жертв Холокоста

Хор Вооруженных сил Украины в Международный День Холокоста исполнил песню «Эли, Эли» в Киеве в Бабьем Яру.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почтил память жертв Холокоста, отметив, что сегодня история повторяется. Только геноциду подвергаются украинцы. Залужный написал, что украинцы разделяют боль еврейского народа и всех пострадавших от нацистского террора во время Второй мировой войны.

Залужный напомнил, что именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от Освенцима. Как отметил он, трагедия должна была стать предостережением человечеству. Но, увы история повторяется и сейчас снова в самом центре Европы происходит геноцид украинцев из-за развязанной рф* войны.

Главнокомандующий также отметил, что для него сейчас Вооруженные силы Украины – это первая армия мира. «Мы защищаем свое. Боремся за выживание украинской нации, за свободу, память и правду», – подчеркнул он.

Курсор также сообщал, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов. Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 млн долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев лаврова* о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!