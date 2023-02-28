Коэн прилетел с визитом в Германию: первые заявления

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник, 28 февраля, прибыл с визитом в Германию.

Об этом сообщает Kanal7.

Согласно сообщению, Коэн встретился с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Глава немецкого МИД заявила, что обеспокоена продвижением законопроекта о смертной казни для террористов в Израиле. Она также добавила, что в Германии обеспокоены «независимостью израильской системы правосудия».

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

До этого мы информировали о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.