Лапид и Ганц заявили, что Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения

Оппозиция заявила, что все ее «попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом».

Бывшие премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением касаемо нынешней политической обстановки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

«Все наши попытки добиться единства Израиля были попраны и встречены отказом. Израиль стоит на пороге чрезвычайного положения, и Нетаниягу отказывается останавливаться. Мы ценим усилия президента, но не Нетаниягу объявляет о прекращении противостояния — никаких переговоров нет», – сказано в заявлении.

Ранее Ганц выступил с призывом к резервистам, отказавшимся от службы.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид отреагировал на угрозы резервистов отказаться от службы.

Помимо этого протестующие предложили деньги, чтобы заблокировать аэропорт Бен-Гурион.