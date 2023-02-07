Посол Бродский после встречи с представителем Зеленского: У нас общие интересы и цели

По словам дипломата, «Израиль и Украина имеют немало общих интересов и должны активно сотрудничать».

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский провел встречу с советником президента Украинского государства Владимира Зеленского Михаилом Подоляком.

Об этом дипломат сообщил в своем Telegram.

«Очень информативная встреча с советником Президента Зеленского, Михаилом Подоляком. Израиль и Украина имеют немало общих интересов и должны активно сотрудничать», — написал Бродский.

Как сообщал Курсор, Украина направила Израилю ряд запросов в рамках подготовки к предстоящему визиту министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, первым из которых является запрос о четком публичном заявлении против вторжения россии* в Украину и в поддержку территориальной целостности Украины

Запросы, которые также включают в себя выражение поддержки территориальной целостности страны, лечения в Израиле и разработки противоракетных технологий, не соответствуют предыдущим запросам Киева в отношении оборонительного вооружения, но все же могут заставить правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в неудобное положение, пытаясь лавировать между воюющими союзниками.

Ожидается, что Коэн посетит Киев где-то на этой неделе для повторного открытия посольства Израиля, став первым министром иностранных дел ближневосточной страны, посетившим украинскую столицу с тех пор, как почти год назад началось вторжение.

Ранее Курсор информировал о том, что израильская компания IsrAID организовала помощь пострадавшим в Днепре.

Также мы писали о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину «военные вещи», но он хочет быть осторожным, чтобы не спровоцировать рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!