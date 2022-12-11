Элькин резко раскритиковал членов формирующейся коалиции: «Партнеры Нетаниягу шантажировали его»

Министр Зеев Элькин выступил против коалиции: «Они могли сформировать правительство намного раньше, но они не доверяют друг другу».

Уходящий министр Зеэв Элькин и член Кнессета Боаз Топоровски вместе работают над планом, направленным на сдерживание попыток создания правого правительства.

«В настоящее время я готовлю оппозицию к возвращению в Кнессет. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении парламентские инструменты. [Блок Нетаниягу] продвигает очень проблемные законы еще до формирования правительства. Почему все законы принимаются сейчас? Они могли сформировать правительство намного раньше, но они не доверяют друг другу. Видимо, полное отсутствие доверия», — сказал Элькин в интервью 103FM.

На вопрос, не стоят ли у них на повестке дня попытки вербовки перебежчиков из «Ликуда», он ответил: «Мы не вмешиваемся в дела других партий. У них полное недоверие к коалиции, они не верят в Нетаниягу. Партнеры Нетаниягу его шантажировали.

Как только состоится голосование в Кнессете, мы все будем уважать его результаты. С нами вы не услышите ничего подобного, что вы слышали от Нетаниягу и его людей, они не признавали правительство, Нетаниягу никогда не называл Беннета премьер-министром».

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Еще напомним, что Коби Шабтая призывают уйти в отставку из-за назначения Бен-Гвира министром нацбезопасности.