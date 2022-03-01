ЕС ввел санкции против российско-израильского миллиардера из-за вторжения РФ в Украину

Санкции, которые в настоящее время применяются задним числом к ​​680 физическим и 53 юридическим лицам, включают, кроме всего прочего, замораживание активов и запрет на въезд или проезд через ЕС.

Совет Европейского союза ввел санкции в отношении еще 26 человек и одной организации из-за вторжения России в Украину, в том числе известного российско-израильского миллиардера Михаила Фридмана.

Фридман является соучредителем Альфа-Банка, одного из крупнейших частных банков в России, а также одним из основателей благотворительной группы Genesis.

Недавно он выступил с призывом к разрешению конфликта, который, по его словам, «вбивает клин между двумя восточнославянскими народами России и Украины, которые веками были братьями».

Его Genesis Philanthropy Group также недавно объявила, что предоставит экстренную помощь в размере 10 миллионов долларов евреям, пострадавшим от продолжающейся войны в Украине.

Также в списке есть Петр Авен, еще один соучредитель Genesis Philanthropy Group.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

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