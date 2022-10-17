Еш Атид раскритиковал Нетаниягу: Безответственный лидер оппозиции, который заботится только о себе

«Еш Атид» и «Ликуд» обмениваются колкостями после того, как Нетаниягу отказался присутствовать на брифинге по соглашению о морской границе с Ливаном.

Партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» раскритиковала «Ликуд» из-за отказа лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу присутствовать на брифинге с премьер-министром Яиром Лапидом по соглашению о морской границе с Ливаном, сообщает 7Israel National News.

Перепалка началась, когда партия Нетаниягу «Ликуд» написала в Твиттере, что, «с одной стороны, Лапид отказывается представить свое соглашение о капитуляции Насралле в Кнессет на утверждение на том основании, что он не любит оппозицию, а с другой стороны, он приглашает оппозицию на бесполезный брифинг постфактум».

«Поведение Лапида недемократично. Мы настаиваем на том, чтобы соглашение было передано на утверждение в Кнессет», — добавили в «Ликуде».

Позже Еш Атид ответил, написав: «С одной стороны, безответственный лидер оппозиции, который отказывается приехать на брифинг по вопросам политики и безопасности по историческому соглашению, возглавляемый премьер-министром Лапидом и поддерживаемый всем оборонным истеблишментом, а с другой стороны , он и его партнеры из оппозиции уже год бойкотируют и унижают израильский Кнессет и отказываются голосовать в пользу граждан страны».

«Оппозиция стране во главе с лидером оппозиции, который заботится только о себе», — добавила партия Лапида.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал 12 октября ​​за соглашение о морской границе с Ливаном, отправив предварительное соглашение на ратификацию кабинету в полном составе. Министр внутренних дел Айелет Шакед проголосовала против соглашения, в то время как заместитель премьер-министра Нафтали Беннет поддержал соглашение, хотя и преуменьшил его значение.

Несмотря на давление со стороны оппозиции с целью вынести соглашение на голосование в Кнессете в полном составе, правительство позволит Кнессету только пересмотреть соглашение, но без проведения голосования по этому вопросу.

Лапид в среду приветствовал морское соглашение с Ливаном как «большое достижение для Государства Израиль, безопасности Израиля и экономики Израиля». Тем временем Нетаниягу обвинил правительство в капитуляции перед террористической организацией «Хизбалла».

Ранее Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.