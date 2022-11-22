На израильском рынке вскоре появятся самые дешевые электромобили

Вскоре на израильском рынке появятся бюджетные электромобили T03 от небольшой китайской компании Leapmotor. Транспортное средство оснащено аккумуляторной батареей емкостью 41,2 кВт, что, по данным производителя, обеспечивает официальный пробег в 280 километров без подзарядки.

Об этом сообщает издание Сalcalist.

Заявленная цена новых автомобилей – 99 тысяч шекелей, что делает их самыми дешевыми на израильском рынке. T03 — это автомобиль, который импортируется в нашу страну в рамках мягкого регулирования, а это означает, что импорт ограничен 400 единицами в год каждой модельной серии. T03 предлагается в трех вариантах, включая 400 Standard Edition, 400 Comfort Edition и 400 Deluxe Edition.

По данным компании Leapmotor, электромобиль оснащен двигателем мощностью 108 лошадиных сил. Он имеет длину 3620 миллиметров, а ширину 1652 миллиметра. Высота T03 составляет 1577 миллиметров.

В список защитного оборудования входят только 2 подушки безопасности и нет упоминания о наличии систем активной безопасности. Также в списке есть электрический ручник, климат-контроль, панорамный люк и полная возможность подключения, поддерживающая системы Android и Apple Car Play.

Гарантия производителя на батарею составляет 8 лет.

«Курсор» писал ранее, что в начале следующего года израильских водителей ожидает повышение стоимости регистрационного сбора на автомобили определенных классов. Цена может вырасти на несколько десятков шекелей.

Еще мы писали, что израильское предприятие AIR представило свой летающий автомобиль под названием VTOL.