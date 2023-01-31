Еще один министр подал заявление об уходе из Кнессета

Министр благосостояния и социального обеспечения Яаков Марги подал заявление об уходе из Кнессета спикеру парламента Амиру Охане.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что Марги покидает Кнессет в соответствии с так называемым “норвежским законом”, который позволяет министрам складывать с себя депутатские полномочия. Теперь на его место в парламент войдет следующий кандидат по списку фракции ШАС.

Как сообщал Курсор, первым назначенным министром, сложившим с себя депутатские полномочия, стал министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху. 30 декабря он подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.