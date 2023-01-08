Еще один назначенный министр покидает Кнессет

Идит Сильман уходит из парламента в соответствии с так называемым “норвежским законом”, который позволяет министрам складывать с себя депутатские полномочия.

Министр охраны окружающей среды Идит Сильман («Ликуд») в воскресенье, 8 января, подала заявление о сложении полномочий депутата Кнессета.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Сильман покидает Кнессет в соответствии с так называемым “норвежским законом”, который позволяет министрам складывать с себя депутатские полномочия.

Теперь в парламенте Сильман заменит следующая в списке партии «Ликуд» Эти Атия. Ранее она была депутатом с 2019 года до последних выборов, на которых она потеряла свое место в Кнессете.

Как сообщал Курсор, первым назначенным министром, сложившим с себя депутатские полномочия, стал министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху. 30 декабря он подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.