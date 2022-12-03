Еще одна израильская компания сократила численность штата

Убытки компании за третий квартал 2022 года составили почти 11 млн долларов.

Израильская компания Kornit Digital, которая занимается выпуском промышленных струйных принтеров для прямой печати на предметах одежды и других изделиях из текстиля, уволила на днях 20 своих сотрудников.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Это уже вторая волна сокращения штата за несколько месяцев. Летом около 30 работников из 900 были уволены. По поводу текущего ранда увольнений в компании не давали никаких комментариев.

В отчете Kornit Digital за третий квартал, указано, что за этот период компания потеряла почти 11 млн долларов, ы выручка снизилась на 23 процента по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила примерно 70 млн долларов.

Чтобы обосновать результаты третьего квартала, компания заявила, что ее клиенты подвержены макроэкономическим влияниям, и это также отражается на их деятельности. В результате этой ситуации компания решила предпринять шаги по сокращению расходов и инициатив, которые были запланированы, чтобы приспособиться к ситуации на рынке.

Как и во многих компаниях, постоянное повышение процентных ставок и высокая инфляция затрудняют достижение поставленных целей.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания финансовых технологий Rapyd объявила о том, что в течение ближайших месяцев уволит десятки своих сотрудников.

Еще мы писали, что в Израиле существенно падает спрос на инженеров и программистов.