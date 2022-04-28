Еще одна компания объявила об отзыве продукции из-за из-за опасений заражения сальмонеллой

Курсор ранее писал, что гендиректор Strauss объявил о двойной компенсации покупателям. На фоне массового отзыва продукции Strauss — от шоколада до мороженого, пудинга, печенья и других закусок — из-за опасений заражения сальмонеллой, генеральный директор компании объявил, что все покупатели получат двойную компенсацию за приобретенные продукты.

Кроме того, появились сведения о еще одном случае заражения сальмонеллой после употребления шоколада. 37-летняя жительница Иерусалима обратилась в городскую поликлинику после того, как съела некоторое количество шоколада. Ночью она почувствовала плохо, но сейчас уже ее отпустили домой после приема таблеток.

Также сообщалось, что Strauss отзывает все продукты с завода, где была обнаружена сальмонелла. Продуктовый гигант Strauss продолжает меры по отзыву продуктов, которые могли быть заражены сальмонеллой. Теперь под отзывную компанию попали все товары, произведенные на шоколадной фабрике в Ноф-Хагалиле.