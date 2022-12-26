Если мы их не остановим, будет все хуже и хуже — Лапид

Уходящий премьер-министр Яир Лапид поддал критике шестое правительство Нетаньяху, которое, как ожидается, будет приведено к присяге в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает inn.co.il.

В частности, по словам Лапида «то, что мы наблюдаем в последние дни, — это не коалиционные переговоры, а мародерство».

«Разграбление государственного бюджета, разграбление демократических ценностей. Грабеж, который унижает нас перед всем миром. … Это уже не политическая борьба. Это борьба за душу Государства Израиль как еврейского государства, как демократического государства, как здравомыслящего государства», — сказал уходящий премьер.

Как сказал Лапид, «у религиозного и националистически-экстремистского правительства не бывает момента, когда оно говорит: «Пришло время задуматься о людях, которые думают иначе», они не остановятся».

«Если мы их не остановим, будет все хуже и хуже. Они поняли, что Нетаниягу слаб, и будут продолжать грабить его, грабить Ликуд, грабить государство. … Перед нашими глазами самый слабый премьер-министр и беспорядок в правительстве. Это не полностью правое правительство, это правительство полного безумия. Мы не собираемся сидеть тихо, пока это разрушает Государство Израиль изнутри», — добавил уходящий премьер-министр.

Как информировал Курсор, уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выступил в начале своего партийного собрания и сделал ряд заявлений по актуальным вопросам.

По словам Лапида, Нетаниягу – «слабый» человек, а Арье Дери «знает, что он собирается капитулировать перед ним, как и перед всеми, и дать ему возможность стать министром».

«Есть четыре человека, которые не должны быть допущены к голосованию по этому закону из-за конфликта интересов, и мы подаем срочное ходатайство к генеральному прокурору с просьбой не допустить этих четырех человек к голосованию», – заявил премьер-министр.

Курсор также сообщал, что Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение.

Помимо этого стало известно, когда могут привести к присяге новое правительство.