Стало известно, когда могут привести к присяге новое правительство

Кнессет должен был проголосовать за спикера, но формирование правительства Нетаниягу, вероятно, снова будет отложено.

Кнессет 25-го созыва должен проголосовать за депутата от «Ликуда» Ярива Левина в качестве временного спикера Кнессета сегодня, 12 декабря, проложив путь к плану правого блока принять несколько ключевых законодательных актов до формирования нового правительства.

Об этом сообщает INN.

Несмотря на этот шаг, новое правительство Нетаньяху, вероятно, будет приведено к присяге только после предстоящего праздника Хануки, что еще больше задержит передачу власти.

Депутаты «Ликуда» прогнозируют, что новая коалиция столкнется с трудностями при принятии законов, которых требуют правые союзники партии, до формирования нового правительства, при этом новое правительство вряд ли будет приведено к присяге до окончания праздника Ханука 26 декабря.

ШАС, Религиозная сионистская партия и Оцма Иегудит потребовали от правого блока принять пакет законопроектов до формирования правительства, чтобы обеспечить выполнение их коалиционных соглашений.

Накануне Нетаниягу завершил свой план по назначению Левина временным спикером Кнессета до формирования правительства, чтобы протолкнуть рассматриваемые законопроекты через Кнессет.

Тем не менее, Нетаниягу и Левин спорили в воскресенье вечером по поводу требования последнего, чтобы новое правительство продвинулось вперед с радикальными судебными реформами, включая пункт об отмене, позволяющий Кнессету накладывать вето на постановления БАГАЦ, отменяющие законы Кнессета, и законопроект, дающий Кнессету большее право голоса при назначении новых судей.

Нетаниягу отказался выдать Левину «карт-бланш» и попросил его проводить реформы системы правосудия постепенно и дождаться кардинальных реформ, которые хотел провести Левин. Поэтому Левин отказался от портфеля правосудия, и в воскресенье Нетаниягу решил назначить его временным спикером Кнессета.

Левин пообещал уйти в отставку до того, как новое правительство будет приведено к присяге, но есть вероятность, что он будет переназначен и станет бессменным спикером.

Ранее Курсор писал, что Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение. Согласно сообщениям, партия Нетаниягу не хочет четко детализировать планы.

Курсор сообщал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия. Левин потребовал от лидера Ликуд неписаного обещания.

Наша редакция писала, что новая коалиция намерена разделить должность генпрокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства. Этот раскол запланирован еще уходящим министром юстиции Гидеоном Сааром, которому разрешила это генпрокурор Гали Бахарав-Миара.

Курсор также сообщал, что Бен-Гвир выдвинул Нетаниягу ультиматум.