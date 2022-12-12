Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение

Согласно субботнему отчету, между «Ликудом» и ультраправыми партиями «Религиозный сионизм» возникли разногласия по поводу формулировки их коалиционного соглашения, при этом партия Биньямина Нетаниягу предлагает, чтобы спорные предложения по правовой реформе были лишь расплывчато сформулированы в соглашении.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что «Ликуд» хочет предотвратить недели потенциальной общественной критики по поводу спорного закона еще до того, как он будет официально предложен или принят.

Новая коалиция пообещала принять так называемую оговорку о приоритете, позволяющую Кнессету переиздавать законы, отклоненные Высоким судом, минимальным большинством в 61 человек в 120-местном парламенте, а также предоставить правящим коалиция дневного контроля над панелью, которая выбирает судей.

Некоторые союзники предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу также предложили законопроект, который может положить конец продолжающемуся судебному разбирательству по обвинению в коррупции.

В отчете говорится, что «Ликуд» Нетаниягу в идеале хотел, чтобы никакие законы конкретно не назывались или не упоминались в сделке с Религиозным сионизмом, несмотря на то, что коалиционные переговоры между двумя партиями включали широкое обсуждение судебной реформы, и партия Смотрича сделала это ключевой частью своей платформы в преддверии выборов в прошлом месяце. Однако, как сообщается, Религиозный сионизм хочет, чтобы все предложенные законы были четко изложены в соглашении с «Ликудом».

Неназванные политические источники заявили, что лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич не верил, что Нетаниягу сдержит свое слово, и поэтому хочет, чтобы все соглашения были четко изложены в коалиционном соглашении между двумя партиями.

В текущем проекте коалиционного соглашения, говорится в сообщении, упоминается оговорка о приоритете, но не указывается количество депутатов, которое потребуется для его активации. Предлагаемые судебные изменения, особенно пункт о приоритете, были осуждены политическими соперниками Нетаниягу и видными деятелями в области права.

Также между законодателями «Ликуд» и харедим все еще существуют разногласия по поводу предлагаемых изменений в призыве в армию. Партия Нетаниягу ясно дала понять, что, хотя она будет готова принять новый квазиконституционный Основной закон, в котором будет обозначена важность религиоведения, он должен будет действовать наряду с законодательством, которое также будет содержать цели призыва на военную службу для общины харедим. в качестве санкций, если они не будут выполнены. В сообщении говорится, что против этого предложения выступили партии харедим.

Нетаниягу и его партнеры-харедим и ультраправые получили большинство мест в Кнессете на выборах 1 ноября. С тех пор Нетаниягу работал над созданием нового правительства, и в пятницу ему было предоставлено еще 10 дней на завершение работы над коалицией, то есть до 21 декабря.

Ранее Курсор писал, что Смотрич высказался о скандальном законопроекте Бен-Гвира. Смотрич поддержал Итамара Бен-Гвира: «Требование о подчинении полиции министру — самое справедливое в мире».

Курсор писал, что Смотрич заявил, что Нетаниягу полностью поддерживает роспуск гражданской администрации. Политик утверждает, что партия Ликуд вела себя во время переговоров «как торгаш».

Наша редакция сообщала, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.