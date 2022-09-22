«Есть предел»: начальник полиции предлагает заблокировать соцсети

Социальную сеть TikTok обвиняют в том, что она раздула пламя насилия между арабами и евреями в смешанных городах.

У комиссара полиции Яакова «Коби» Шабтая есть новое решение проблемы насилия между арабами и евреями в смешанных городах Израиля; он хочет, чтобы страна закрыла социальные сети, если повторятся прошлогодние инциденты.

В беседе с «Едиот Ахронот» Шабтай подчеркнул, что никто не ожидал, что в прошлом году может вспыхнет насилие необычайной силы, после чего потребовалась операция «Страж стен», и он объяснил это во многом влиянием социальных сетей, таких как TikTok.

«Ни полиция, ни ШАБАК, ни ЦАХАЛ — никто не ожидал, что в смешанных городах будут беспорядки», — сказал Шабтай. В таких городах, как Лод, Акко и Рамле, где евреи и арабы живут бок о бок, а иногда даже в одних и тех же зданиях, прошлым летом произошли масштабные акты насилия.

Во время заседания кабинета министров, на котором обсуждался кризис, Шабтай предложил заблокировать социальные сети, чтобы такие сайты, как TikTok, не раздували пламя насилия, настаивая на том, что это будет законным шагом.

«Я придерживаюсь мнения, что в таких ситуациях необходима блокировка [социальных] сетей. Это война», — сказал Шабтай.

«Социальные сети выводят людей на улицы. Я говорю о широком закрытии сетей. Отключите их, дайте ситуации утихнуть, а когда это произойдет, включите их. Мы демократическая страна, но есть предел», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что арабы в Умм-эль-Фахм расстреляли машину из автоматов ради того, чтобы снять «красивый» ролик в TikTok.