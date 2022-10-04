Эстония передала ВСУ дроны, которые россияне покупали для своей армии

Эстонский суд признал троих мужчин виновными в поддержке агрессии рф против Украины. Они занимались приобретением дронов для российской армии.

Эстония передала украинским военным беспилотники, которые россиянин с двойным гражданством покупал для российской оккупационной армии.

Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.

Мужчина хотел передать приобретенные дроны российским войскам для войны в Украине.

«Помните умного дальнобойщика, который в футболке «Я русский» приехал в Эстонию, чтобы купить дроны для российской армии?

Кроме того, что мужчину арестовали и отправили в тюрьму, эстонская полиция изъяла приобретенные дроны и передала украинским военным», – рассказали в посольстве.

В июле суд в Эстонии отправил за решетку троих мужчин за поддержку российской агрессии.

Харьюский уездный суд признал троих мужчин виновными в поддержке агрессии рф* против Украины. Они занимались приобретением дронов для российской армии.

Суд установил, что 43-летний Владимир Шилов 11 мая разместил в соцсети ВКонтакте публичный призыв к поддержке россии и организовал сбор средств на приобретение беспилотников для ВС рф. Человек имеет двойное гражданство – Эстонии и россии. Работал водителем-дальнобойщиком в финской компании.

Суд назначил Владимиру наказание в виде одного года заключения. Четыре месяца он должен провести за решеткой. Еще восемь месяцев ему заменили условным наказанием с 4-летним испытательным сроком.

Ранее мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!