Эстония передала ВСУ дроны, которые россияне покупали для своей армии

Эстония передала украинским военным беспилотники, которые россиянин с двойным гражданством покупал для российской оккупационной армии.
Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.
Мужчина хотел передать приобретенные дроны российским войскам для войны в Украине.
«Помните умного дальнобойщика, который в футболке «Я русский» приехал в Эстонию, чтобы купить дроны для российской армии?
Кроме того, что мужчину арестовали и отправили в тюрьму, эстонская полиция изъяла приобретенные дроны и передала украинским военным», – рассказали в посольстве.
В июле суд в Эстонии отправил за решетку троих мужчин за поддержку российской агрессии.
Харьюский уездный суд признал троих мужчин виновными в поддержке агрессии рф* против Украины. Они занимались приобретением дронов для российской армии.
Суд установил, что 43-летний Владимир Шилов 11 мая разместил в соцсети ВКонтакте публичный призыв к поддержке россии и организовал сбор средств на приобретение беспилотников для ВС рф. Человек имеет двойное гражданство – Эстонии и россии. Работал водителем-дальнобойщиком в финской компании.
Суд назначил Владимиру наказание в виде одного года заключения. Четыре месяца он должен провести за решеткой. Еще восемь месяцев ему заменили условным наказанием с 4-летним испытательным сроком.
Ранее мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!