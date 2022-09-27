Это будет тяжело: тренер Хапоэль Хайфа о следующем матче в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный тренер Хапоэль Хайфа Шарон Друкер и нападающий команды Амит Симхон поделились своими мыслями в преддверии матча против Катая.

Поединок Катая – Хапоэль Хайфа пройдет в рамках полуфинала квалификации Кубок Европы ФИБА и начнется в 17:00 28 сентября, в среду. Израильский клуб пройдет в финальную стадию квалификации турнира, если победит финскую команду.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Хапоэль Хайфа на протяжении всей недели тренировался и тренер команды Шарон Друкер будет иметь в своем распоряжении полный состав.

«Мы закончили подготовку к матчу. Это первая официальная игра для нас после тяжелой подготовки и недостаточно хороших результатов, но мы хотим верить, что в момент истины мы придем и сыграем вместе, чтобы реализовать наш план на игру. Это трудная игра, но мы готовы и способны справиться с поставленной задаче», – сказал он.

Помимо него, своими мыслями в преддверии поединка поделился нападающий команды Амит Симхон.

«Мы несколько дней готовились в Болгарии. У нас была хорошая подготовка, мы взволнованы и готовы. Это очень важная игра для нас, и мы выложимся по полной», – сказал он.

Согласно прогнозам экспертов, фаворитом матча является Хапоэль Хайфа. Ранее эти команды между собой не встречались, а потому это станет для них первым поединком против друг друга.

Если израильский клуб одержит победу, то он пройдет в финальную стадию Куба Европы ФИБА. После матча этого запланирован поединок Бешикташ – Шоле, который проведут в 21:30.

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