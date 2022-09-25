Израильский гимнаст завоевал медаль на соревнованиях во Франции

Израильский гимнаст украинского происхождения Артем Долгопят стал обладателем бронзовой медали по итогам «Кубка вызова» (World Challenge Cup 2022) по спортивной гимнастике в Париже.

В финале, который провели в воскресенье, 25 января, Долгопят получил оценку 14.325 за опорный прыжок и занял третье место.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ранее гимнаст участвовал в финальных соревнованиях в вольных упражнениях и по итогам оказался на восьмом месте, а другой изральский гимнаст Алекс Мякинин вышел в финальную стадию в упражнениях на перекладине.

Ранее мы рассказывали, что Криштиану Роналду грозит штраф и дисквалификация в Премьер-лиге.

Также «Курсор» сообщал, что чемпион НБА Джордан Макрей подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива.

Помимо этого, сборная Израиля на последних минутах вырвала победу над Албанией и вышла в высший дивизион А Лиги Наций.