Это была прекрасная встреча: Смотрич после переговоров с Дери

Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Днем в воскресенье, 13 ноября, состоялась встреча председателя ШАС Арье Дери и председателя “Религиозного сионизма” Бецалеля Смотрича. Дери принимал Смотрича в своем доме в районе Хар-Ноф.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что стороны обсуждали должность министра финансов, на которое претендуют как Дери, так и Смотрич.

Согласно сообщению, лидер “Религиозного сионизма”, выходя по завершении встречи из дома Дери, сказал журналистам: “Это была отличная встреча. Не первая и не последняя”.

Ранее сегодня представитель Дери сообщил Биньямину Нетаниягуу, который получил мандат на формирование правительства, что председатель ШАС заинтересован в должности министра финансов. В то же время официальные лица в партии Смотрича сразу после этого объявили, что лидер “Религиозного сионизма” в таком случае будет требовать пост министра обороны.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.

Если Дери действительно получит минфин, Смотрич может потребовать минобороны. Сообщается, что Нетаниягу хочет сохранить министерство обороны в руках «Ликуда», но тогда ему нужно будет предложить Смотричу достаточную компенсацию.

Ранее Курсор информировал, что лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу после официального получения президентского мандата на формирование 37-го правительства Израиля высказался о своей будущей деятельности.

Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».

«Я намерен быть премьер-министром для всех – и для тех, кто меня избрал, и для тех, кто меня не избрал. Это отражает то, во что я верю и чем руководствуюсь в своих действиях», – заявил он и добавил, что намерен «совместно работать над расширением областей согласия» в Израиле.