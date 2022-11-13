Нетаниягу пообещал быть премьер-министром для всех граждан Израиля

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу после официального получения президентского мандата на формирование 37-го правительства Израиля высказался о своей будущей деятельности.

Фрагменты с выступлением политика опубликованы в его Twitter.

Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».

«Я намерен быть премьер-министром для всех – и для тех, кто меня избрал, и для тех, кто меня не избрал. Это отражает то, во что я верю и чем руководствуюсь в своих действиях», – заявил он и добавил, что намерен «совместно работать над расширением областей согласия» в Израиле.

Отметим, что в воскресенье, 13 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог передал мандат на формирование следующего правительства лидеру Ликуда Биньямину Нетаниягу. Политик получил рекомендации 64 депутатов Кнессета и теперь у него есть 28-дневный срок для формирования правительства.

Если он не успеет, то он может получить от Герцога ещё 14 дней для этого. По словам президента, это было непростое решение, потому что судебное разбирательство по делу Нетаниягу «не ускользнуло от моего внимания».

Также «Курсор» сообщал, что в Ликуде предложили Дери и Смотричу умерить свои требования.

Помимо этого, король Иордании призвал к созданию палестинского государства со столицей в Иерусалиме.