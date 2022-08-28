«Это национальный кризис»: министр образования обругала Либермана

Министр образования Ифат Шаша-Битон заявила, что запрос Авигдора Либермана о судебном запрете «доказывает», что он не хочет сделки.

Министр образования Ифат Шаша-Битон обругала министра финансов Авигдора Либермана, утверждая, что просьба последнего о судебном запрете, заставляющем учителей вернуться к работе во время продолжающихся переговоров, свидетельствует о том, что он не заинтересован в достижении компромисса.

«Те, кто требует судебного запрета в то время, когда группы со всех сторон собираются для переговоров по соглашениям, которые приведут к упорядоченному открытию учебного года, доказывают, что они не заинтересованы в заключении сделки и не хотят инвестировать в будущее системы образования и будущее детей», — сказала она.

«Это национальный кризис», — добавляет Шаша-Битон. «Пришло время созвать правительство для ее решения».

Как ранее писал Курсор, Либерман выступил с требованием наложить запрет на забастовку учителей, чтобы предотвратить срыв учебного процесса.

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