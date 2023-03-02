«Сара, моя любимая»: Нетаниягу показал момент встречи с супругой после инцидента в Тель-Авиве

Сару Нетаниягу увезла полиция после того, как протестующие осадили парикмахерскую, в которой она находилась.

Тысячи протестующих заблокировали вход в парикмахерскую, которую Сара Нетаниягу, жена премьер-министра Биньямина Нетаниягу, посетила в среду вечером. Сотни силовиков были вызваны на место происшествия, чтобы вытащить ее.

После нескольких часов пребывания в салоне Сару Нетаниягу вывели из заведения около 23:00.

Израильская полиция сначала заблокировала вход в салон, чтобы не допустить проникновения протестующих. Также на место происшествия вызвали конную полицию, чтобы укрепить периметр вокруг салона. Вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, пытавшейся их разогнать.