«Сара, моя любимая»: Нетаниягу показал момент встречи с супругой после инцидента в Тель-Авиве

08:40, Сегодня
Новости Израиля
сара нетаниягу
Фото: Olivier Fitoussi

Сару Нетаниягу увезла полиция после того, как протестующие осадили парикмахерскую, в которой она находилась.

Тысячи протестующих заблокировали вход в парикмахерскую, которую Сара Нетаниягу, жена премьер-министра Биньямина Нетаниягу, посетила в среду вечером. Сотни силовиков были вызваны на место происшествия, чтобы вытащить ее.

После нескольких часов пребывания в салоне Сару Нетаниягу вывели из заведения около 23:00.

Израильская полиция сначала заблокировала вход в салон, чтобы не допустить проникновения протестующих. Также на место происшествия  вызвали конную полицию, чтобы укрепить периметр вокруг салона. Вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, пытавшейся их разогнать.

Инцидент начался, когда протестующие опознали Сару Нетаниягу, входящую в салон. Тысячи пошли на место происшествия. Они кричали: «Ей не дадут уйти» и «Позор».

Премьер-министр осудил протестующих в Твиттере: «Анархистские активисты под руководством [лидера оппозиции Яира] Лапида продолжают переходить красные линии. В настоящее время они преследуют и угрожают моей жене в Тель-Авиве. Я призываю Лапида и оппозицию остановить это немедленно и осудить этот позорный акт, который является беспрецедентным».

Нетаниягу выступил против насильственных протестов, охвативших страну ранее тем же вечером, в телеобращении к нации. «Свобода протеста — это не втягивание страну в анархию и хаос. Суверенное государство не может терпеть анархию», — сказал он.

В 00:00 он опубликовал фото после встречи с женой, написав: «Сара, моя любимая супруга, рад, что ты вернулась домой — цела и невредима. Анархия должна закончиться — она будет стоит жизней».

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