Евреи подали в суд на террориста, который поджег их дом коктейлем Молотова в Иерусалиме

Трое еврейских граждан, которые живут в районе Абу-Тор в Иерусалиме, подали гражданский иск против арабского террориста Омара Шавики, бросавшего в их дома бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Коктейли Молотова попали во двор дома и в одно из окон, что спровоцировали пожар. Иск подал адвокат Офир Штайнер. В документе присутствует требование о компенсации пострадавшим семьям в размере 200 000 шекелей.

Полиция сразу после инцидента задержала террориста и предъявила ему обвинение. Суд признал араба из Восточного Иерусалиме виновным в совершении преступлений террористического акта с отягчающими обстоятельствами и использованием оружия в террористических целях.

В июле этого года его фактически приговорили к 25-месячному тюремному заключению, к нескольким условным срокам тюремного заключения и к выплате компенсации жертвам в размере 6000 шекелей.

Во время отбывания террористом тюремного заключения пострадавшие от преступления евреи подали гражданский иск в окружной суд Иерусалима, в котором указаны подробности об ущербе, причиненном им в результате инцидента, и подробности о перенесенной ими боли и страданиях. В рамках иска они просят суд также наложить на террориста штрафные санкции, в связи с тем, что террорист нанес ущерб из расистско-националистических побуждений (терроризм).

«В ноябре 2021 года террорист присоединился к двум другим мальчикам с целью совместного броска коктейлями Молотова жилого комплекса в районе Абу-Тор в Иерусалиме, где проживают еврейские семьи, и все это из националистических мотивов. Они прибыли на место и бросили большое количество бутылок с зажигательной смесью. Одна из горящих бутылок успела перелететь через забор и разбить одно из окон спальни, в то время как члены дома находились там. В результате завеса, закрывавшая окно, искрила, и огонь начал распространяться по комнате. Хозяйке дома пришлось тушить огонь руками, используя одеяло. Еще четыре бутылки разбились и сгорели во дворе комплекса у входа в квартиру одной из истиц. Ее малолетние внуки в это же время спали в соседней комнате. Она заметила быстро распространившийся огонь и потушила его с помощью огнетушителя. Она сделала это, чтобы защитить своих внуков, несмотря на опасность, с которой она столкнулась из-за того, что во время пожара террористы продолжали бросать на место происшествия бутылки с зажигательной смесью», – сказано в иске.

По словам адвоката Офира Штайнера, подача гражданского иска – неотъемлемая часть сдерживания и привлечения к ответственности террористов, которые будут знать, что их не только накажут, но и вынудят заплатить ущерб.

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