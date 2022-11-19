Евреи США находятся под угрозой на фоне роста антисемитизма — директор ФБР

По словам Кристофера Рэя, почти две трети преступлений на религиозной почве мотивированы ненавистью к евреям.

Еврейская община в Соединенных Штатах Америки «получает удары со всех сторон» и «отчаянно» нуждается в дальнейшей поддержке на фоне очевидного всплеска антисемитских настроений.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает The Times of Israel.

Так, в ответ на вопрос конгрессмена Джоша Готтеймера о недавно предотвращенном нападении на синагоги в Нью-Джерси Рэй заявил, что ФБР пытается решить проблему, повысив угрозу антисемитизма до «национального приоритета».

«Антисемитизм и вытекающее из него насилие — это постоянный и актуальный факт», — сказал Рэй.

По его словам, около 63 процентов преступлений на почве религиозной ненависти были мотивированы антисемитизмом, «и это нацелено на группу, которая составляет около 2,4% населения США».

«Это сообщество заслуживает и отчаянно нуждается в нашей поддержке, потому что его атакуют со всех сторон», — отметил глава ФБР.

Как сообщал Курсор, в сентябре глава Моссада Давид Барнеа провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами США. Он заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу и другим чиновникам, что «Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран продолжает обманывать мир» в отношении своей ядерной программы и терроризма.

Также Курсор информировал о том, что синагога в американском штате Висконсин неоднократно подвергалась вандализму во время праздника Суккот. Окна религиозного учреждения в Расине разбивали кирпичами.

Ранее Курсор сообщал, что в кампусе штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц.