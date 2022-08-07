Евреи во главе с Бен-Гвиром поднимаются на Храмовую гору в Тиша бе-Ав

Угрозы террористов не остановили евреев, которые намерены взойти на Храмовую гору. «Железный купол» перехватывает ракеты, залпом выпущенные по Иерусалиму.

Несмотря на продолжающуюся операцию против Исламского джихада в Газе и сотни ракет, выпущенных по Израилю, включая Иерусалим, более тысячи евреев уже поднялись на Храмовую гору в воскресенье утром, когда евреи отмечают Тиша бе-Ав.

Угрозы ХАМАСа атаковать, если евреи выйдут на Тиша бе-Ав, не испугали израильтян, сообщил Медиа Архив — Израильские новости.

Террористы в бешенстве — во главе не испугавшихся угроз людей прошел Итамар Бен-Гвир.

По информации ЦАХАЛа террористы выпустили по Израилю уже 585 ракет. Большинство выпущенных ракет, около 97%, ликвидировал «Железный купол».

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».