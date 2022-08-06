Попадание по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали

В 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Во время одного из последних ракетных обстрелов со стороны террористов «Исламского джихада» в секторе Газа ракета пострадала фабрика Штраус возле Сдерота. Так, рядом со зданием приземлился крупный осколок ракеты.

В полиции сообщают, что саперы благополучно удалили крупный осколок с места происшествия.

Также в сети появились фотографии, на которых можно увидеть, как работают саперы.

A rocket landed outside a factory in Sderot. No injuries. pic.twitter.com/yVrFR443fR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 6, 2022

Ранее Курсор сообщал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Израиль прекратит свою военную кампанию «Исламского джихада» в секторе Газа только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы Израиля.

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Еще напомним, что появилось видео падения ракеты в Ашкелоне.