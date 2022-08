Попадание по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали

Во время одного из последних ракетных обстрелов со стороны террористов «Исламского джихада» в секторе Газа ракета пострадала фабрика Штраус возле Сдерота. Так, рядом со зданием приземлился крупный осколок ракеты.

В полиции сообщают, что саперы благополучно удалили крупный осколок с места происшествия.

Также в сети появились фотографии, на которых можно увидеть, как работают саперы.

A rocket landed outside a factory in Sderot. No injuries. pic.twitter.com/yVrFR443fR

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 6, 2022